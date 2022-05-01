TRABZONSPORUN ŞAMPİYONLUĞU BAYBURT'TA DA KUTLANDI

Süper Lig'de 7. kez şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un büyük başarısı Bayburt'ta coşkuyla kutlanıyor.
BAYBURTGÜNDEM- Trabzonspor'da şampiyonluk özlemi sona erdi. 35. hafta maçında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Bordo Mavililer, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 38 yıl sonra mutlu sona ulaştı.
Karadenizin gurur gecesinde binlerce Bayburtlu maçın bitimi ile Cumhuriyet Caddesindeki kutlamaları başlattı. Trabzonspor formasını giyerek, ellerine bordo mavi bayrakları alan Bayburtlular uzun süre Bayburt Saat Kulesi önünde şampiyonluk kutlaması yaptılar.
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