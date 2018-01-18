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TFFHGD Bayburt Şubesinde Başkan Yeniden Türkoğlu

2017-2018 yılı Amatör futbol sezonunun başlamasına sayılı günler kala Bayburt hakemleri de hazır olduğunu gösterdi.

TFFHGD Bayburt Şubesinde Başkan Yeniden Türkoğlu
18 Ocak 2018 Perşembe 11:42
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bayburt Şubesi 12. Genel Kurulunu yaptı. Bayburt Gençlik merkezinde yapılan seçime tek liste giren klasman hakemi Murat Türkoğlu delegelerinin tamamının desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

Murat Türkoğlu yaptığı kısa konuşmada, “ Dernek yönetimini  genç ve dinamik arkadaşlardan oluşturduk. Umarım yeni dönemimiz tüm hakem ve spor camiası için hayırlı olur. Üzerimizde emeği olan tüm büyüklerime ve siz kıymetli kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Kongre sonrasında hakem ve gözlemciler Bayburt Öğretmen Evinde sezon açılış yemeğine katıldılar.

TFFHGD Bayburt Şubesi yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Murat Türkoğlu

Volkan Kaan Topal

Yalçın Öz

Talet Saka

Aytaç Okumuş

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