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TFF 2.liginde Kuralar çekildi.

Bayburt İl Özelidarespor Kırmızı Gurupta Mücadele edecek.. TFF 2.liginde mücadele edecek olan Bayburt İl Özel İdare spor ,2019-2020 futbol sezonunda Kırmızı guruba düştü.

TFF 2.liginde Kuralar çekildi.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00

TFF 2 ve 3. Lig’in gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi. Bayburt İl Özele İl Özel İdarespor 2. lig Kırmızı Grupta yer aldı.

TFF 2. Ligde takımlar iki guruba ayrıldı.Beyaz ve Kırmızı Grup 18’er  takım olarak iki grupta mücadele edecekler.

Kura çekimini Bayburt İl Özel idarespor adına Bayburt Vakfı Başkanı ve Bayburt İl özal idarespor yöneticisi İsrafil Kahraman çekti.

Bayburt İl Özel İdarespor’un yer aldığı ,Kırmızı Gurup .

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