Teknik direktör Yılmaz : “Bu Sezon Şampiyon Olacağız”

2021-2022 sezonunun başlamasına az bir süre kala, gazetecilerle bir araya gelen Bayburtspor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, yeni sezon öncesi bir takım açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAYBURTGÜNDEM- 3 farklı kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Teknik Direktör Hakan Yılmaz, 2 Afyon, 1 Bayburt kampıyla sezona hazırlandıklarını söyledi. Şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirten Yılmaz, iyi bir sezon geçireceklerini vurgulayarak, zorlu bir transfer sürecinin ardından istedikleri oyuncuları renklerine bağladıklarını dile getirdi.

Zor bir grupta mücadele edeceklerini dile getiren Yılmaz, “Kırmızı grup, birçok otoriteye göre şampiyonalar ligi ölüm grubu olarak adlandırılıyor, zor bir grup ama biz zoru başaracağız” dedi. Bayburtspor’un şehrin önemli dinamiklerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Yılmaz, “Takım bir şehrin her şeyidir, en büyük sivil toplum kuruluşudur, sivil toplum kuruluşlarının sahaya inmiş halidir. Bu konuda basına çok iş düşüyor. Basınla ilişkilerin iyileştirilmesi lazım. Bizim yaptığımız işlerin Bayburtlu taraftarlarımıza duyurulması lazım, futbol önemli bir güçtür” diye konuştu.

“Bayburtlular bir tercih yapacak”

Bayburtspor’a taraftarların ve Bayburtluların destek vermesi çağrısında bulunan Yılmaz, “Bayburt şehri bir seçim yapacak, bir tercihte bulunacak diyecekler ki ben bu takımla büyük şehir olacağım, bir üst lige çıkacağım ve kendimi orada ifade edeceğim. Turizmi orada göstereceğim, yapamadıklarımızı orada anlatacağım, bu şehir bir tercih yapmak zorunda ya hep küçük kalacak, ya da bu takım üzerine koyup büyük olmak isteyecek. Bayburtlular şehrin takımıyla bunu başaracaklar” şeklinde konuştu.

“Bayburtspor tarihi bu bütçeyle bu kadroyu bir daha kuramaz”

Önemli transferler yaparak, az bir bütçeyle yeni kadro kurduklarını dile getiren Yılmaz, kurulan yeni kadronun özel bir kadro olduğuna, bu sene kurulan takımın bütçesinin 7 milyon lira olduğuna değindi. En yakın rakiplerinin 15-20 milyon civarında kadro kurduklarını ifade eden Yılmaz, “biz daha fazla bütçeyle kadro kuran takımlarla kafa kafaya oynayacak hatta aşağı çekecek güçteyiz. Bu takım bütçesi itibariyle bu kaliteye asla ulaşamaz. 7 milyona bu kadar kaliteli oyuncuları bir araya hiçbir klüp getiremez, kimse bunu oluşturamaz” ifadelerini kullandı.

Kurulan kadroyu bir araya getirmenin 2 yıllık bir süreç olduğunu söyleyen Yılmaz, geçen seneden kalan oyuncularla, yeni transferlerin bir araya gelmesinin 2 yıl içinde ancak mümkün olduğunu, maddi olarak bunun bir anda olmasının zor olacağının altını çizdi.

“Şampiyon olarak geliyoruz”

Geçen sezonun devre arasında iyi bir futbol oynadıklarını kaydeden Yılmaz, geçtikleri sezonun 2’inci yarısını üçüncü olarak tamamladıklarını belirterek yeni sezonda da ilk yarıyı lider olarak tamamlama gibi bir hedeflerinin olduğunun vurguladı. Yeni sezonda yola şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını söyleyen Yılmaz, “İlk yarıyı lider olarak tamamlamak gibi önemli bir hedefimiz var. İlk yarı bu başarıyı sağlar elde edersek, devre arası mücadeleye devam edip, sezonu şampiyon olarak tamamlayıp bir üst lige çıkacağız, hedefimizde ısrarcıyız, şampiyon olarak geliyoruz” dedi.