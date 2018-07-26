Spor Toto 3. Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü, teknik direktör Bülent Demirkanlı ile anlaştı.

Kulüp başkanı İsmail Özbek, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamada, Bülent Demirkanlı ve ekibine takımı 2018-2019 Futbol Sezonu Spor Toto 3. Lig'de en iyi şekilde yöneteceklerine inandıkları için emanet ettiklerini söyledi.

Özbek, Demirkanlı ve ekibinin takımı Spor Toto 3. Lig'den bir üst lige taşıyabilecek durumda olduğunu belirterek, "Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü olarak hem ligimizi tanıyan ve başarıları bilinen Bülent Demirkanlı ve ekibine inandığımız için tercihimizi bu yönde kullandık" dedi.

2017 – 2018 Futbol Sezonunda Büyükçekmece Tepecik Spor Teknik direktörlüğünü yapan ve Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile sözleşme imzalayan Bülent Demirkanlı ise “ yuvaya döndüğünü” dile getirerek, " 1997 -1999 tarihleri arası Bayburt Spor'da Teknik Direktörlük yapmıştım, şimdi ise Hedefi olan, beklentileri yüksek olan kulübümüze geldik. Bu bayrak şimdilik bizde, yarın bir başkasında olacaktır. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmektir. Bizleri bu göreve layık gören başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum.

Takımımızı en kısa sürede gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak 28 Temmuz gibi de futbolcularımızla birlikte topbaşı yapacağız" ifadelerini kullandı.