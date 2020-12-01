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TAKIM TOPUZOĞLU’NA EMANET

Bayburt Özel İdarespor, Bülent Topuzoğlu ile anlaştığını duyurdu.

TAKIM TOPUZOĞLU’NA EMANET
01 Aralık 2020 Salı 11:53

Bayburt'un futbol geçmişinde başarıları bulunan tecrübeli teknik adamın bugün Bayburt'a gelerek, görevine başlayacağı belirtildi. 

             Bayburtspor'da futbol oynayan, sonrasında 1999 yılında Bayburtspor'da teknik direktörlük yapan Bülent Topuzoğlu, Bayburt Özel İdarespor'u BAL Ligi'nden üçüncü lige çıkarmış, 2013 ve 2015 yıllarında Bayburt Özel İdarespor'u çalıştırmıştı. 

            2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve kötü günler geçiren Bayburt Özel İdarespor kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığının kendisine verileceği açıklanan işadamı Şemsettin Çalışkan'ın deneyimli Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile tüm şartlarda anlaştığı ve tecrübeli hocanın 01/12/2020 tarihi itibariyle Bayburt'ta gelerek görevine başlayacağı kaydedildi. 
 

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