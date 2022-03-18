Sportif Tırmanış Branşında Bayburt Üniversitesinden Büyük Başarı

Çeşitli spor branşlarında gelişmeye devam eden Bayburt Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sporcular elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı oluyor.

BAYBURTGÜNDEM- 15- 16 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Dağı’nda düzenlenen Turkcell Üniversiteler Arası Kış Spor Oyunları Sportif Tırmanış Branşında Bayburt Üniversitesi önemli bir başarıya imza attı. Bayburt Üniversitesini şampiyonada Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören üç erkek, üç kız öğrenci temsil etti. Üniversiteler Arası Kış Spor Oyunları Sportif Tırmanış Branşında Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Cingöz antrenörlüğünde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Esma Acar birincilik madalyasını, Emine Öz ise üçüncülük madalyasını kazanarak büyük başarı gösterdi. Bayburt Üniversitesi sporcuları, bireysel kategoride gösterdikleri bu başarılar ile ilk kez katıldığımız Üniversiteler Arası Kış Spor Oyunları’na damgasını vurdu.