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“Sporlig” Dergisi Türk Telekom E Dergi uygulamasına girdi.

Selahattin Ekreklinin Yayın hayatına soktuğu spor dergisi,“Sporlig” Türk Telekom E Dergi uygulamasına girdi.

“Sporlig” Dergisi Türk Telekom E Dergi uygulamasına girdi.
10 Kasım 2020 Salı 15:56

Bayburt’lu Hemşerimiz Selahattin Ekrekli’nin 3 Yıl  önce yayın hayatına soktuğu “SPORLİG” Dergisi internet ortamında okuyucularıyla buluşacak.

Spor Dünyasında kısa sürede iyi bir yere sahip olan Dergi yeni yüzüyle Sporseverlerin beğenisine sunuldu.

www.sporlig.net Websitesinden’de yayın yapan Spor Dergisi,Bayburtlu hemşerilerimiz tarafındanda okunmakta.Abonelik sistemiyle Sporseverlerle buluşan Dergi bundan böyle Türk Telekom E Dergi uygulamasıyla daha kolay ulaşılacak.

Birbirinden özel Haber ve Röportajlar,Özel fotoğraflar,özel yorumlar,E Dergi uygulamasında ve İnternet sitesinde olacak.

DERGİYİ OKUMAK İÇİN TIKLA

Etiketler; #Selahattin Ekrekli #sporlig
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