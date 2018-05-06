 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

SON MAÇIMIZIDA 3 PUANLA BİTİRDİK

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son hafta maçında Orhangazi Belediyespor, sahasında ağırladığı Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik ve Spor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonucun ardından küme düşen Orhangazi Belediyespor'da oyuncular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

SON MAÇIMIZIDA 3 PUANLA BİTİRDİK
06 Mayıs 2018 Pazar 13:01

STAT: Orhangazi ilçe
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Hasan Yoldaş (xx)
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Duhan Çağlar (x), Uğur Adem (xx), Hasan (x), Emre Aktaş (xx) (Dk. 55 Oğuzhan x), Yunus Emre Mest (xx), Mustafa Demir (x), Yunus (xx), Gökhan Öztürk (xx) (Dk. 79 Kadir Gezer x), Muammer (xxx), Mustafa Yüksektepe (xx) (Dk. 77 Serkan x), Lütfü (xx)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: İsmet (xx), Mert (xx), Barış (xx), Rahmi Muhammet (xx), Hasan (xx), Hacı Şükrü (xxx), Zefer (xx), Güney (xxx), Aykut (x) (Dk. 35 Güray xx) Coşkun (xx) (Dk. 46 Eren Açıkgöz x), Ali Kemal (xx), (Dk. 74 Nazif x)
GOLLER: Dk. 50 (P) Uğur Adem, Dk. 82 Muammer, Dk. 85 Oğuzhan (Orhangazi Belediyespor) - Dk. 73 Hacı Şükrü , Dk. 79 Eren, Dk. 83 ve Dk. 88 Güney (Bayburt Özel İdare Gençlik)
SARI KARTLAR: Mustafa Demir, Hasan, Gökhan Öztürk , Uğur Adem (Orhangazi Belediyespor) - Rahmi Muhammet (Bayburt)

5'inci dakikada ara pasla ceza sahasına yaklaşan Emre topa vurdu, kaleciden döndü.
10'uncu dakikada uzun pasta Emre Mest, kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top auta gitti.
13'üncü dakikada Lütfü soldan indi, ortaya çeldi, kaleci Emre önce davranıp topu aldı.
41'inci dakikada korner atışında Muammer kafayı vurdu, kaleci kornere çeldi.
47'nci dakikada sağdan yapılan ortaya Orhangazi Belediyespor forveti Emre ile kaleci aynı anda çıktı. Kalecinin yaptığı harekete hakem penaltı verdi. Bu pozisyonda kafa travması geçiren Orhangazi Belediyesporlu Emre hastaneye kaldırılırken, kazanılan penaltı atışını 50'nci dakikada Uğur Adem gole çevirdi: 1-0.
65'nci dakikada Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecide kaldı.
66'ncı dakikada Bayburt atağında Orhangazi defansı ters kafa vurdu kaleci Çağlar topu kornere çeldi.
73'üncü dakikada Bayburt atağında Hacı Şükrü kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
79'uncu dakikada Bayburt atağında sağdan yapılan ortayı Eren kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-2.
82'nci dakikada Orhangazi Belediyespor kornerinde Muammer kafa ile topu ağlara gönderdi: 2-2.
83'üncü dakikada Bayburt atağında Güney ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu: 2-3.
85'inci dakikada Orhangazi Belediyespor’da Oğuzhan ceza sahasında topla buluştu. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.
88'inci dakikada Bayburt atağında uzun topla buluşan Güney topu ağlara gönderdi: 3-4.
Karşılaşma konuk ekibin 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

banner397
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Bayburt’ta Tapular Erkeklerin…
Sonraki Haber
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN 1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.