Skarya Deplasmanında 3 Altın Puan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bayburt Özel İdarespor, lig ikincisi Sakaryaspor'un konuğu oldu.

Bayburt Özel İdarespor verilmeyen penaltısı ve ardından verilen haksız penaltı kararı ile geriye düştüğü maçtan galip ayrılmasını bildi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısı maçın hakeminin haksız kararlarına sahne oldu. Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk 20 dakikada gole daha yakın olan taraf oldu. Üstüste pozisyonlar bulan temsilcimizin 25. dakikada net penaltısı verilmedi.

İbrahim Alan'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda herkes penaltı beklerken, maçın hakemi oyunu devam ettirmekle yetindi. Hakem 43. dakikada ise, alakası olmayan bir pozisyonda Sakaryaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada Muhammet Reis'in attığı penaltı golüyle maçın ilk yarısı Sakaryaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Devre arasında her iki takım teknik heyeti arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Maçın ikinci yarısında Bayburt Özel İdarespor ilk yarıdan çok daha iyi bir futbol sergiledi. Rakibi karşısında golü arayan taraf olan Bayburt Özel İdarespor, maçın son çeyreğinde baskısını iyice sıklaştırdı. Karşılaşmanın 81. dakikasında golcü oyuncumuz Uğur Mustafa Türk sahneye çıktı ve Bayburt Özel İdarespor'a beraberliği getiren golü attı.

5 dakika uzatılan maçta baskısını iyice artıran temsilcimiz ilk golü atan Uğur Mustafa Türk'le bir gol daha buldu. Sağ taraftan Emre Şahin'in ortasına iyi yükselen Uğur kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 2-1 biten maçın ardından puanaını 40'a yükselten Bayburt Özel İdarespor ligde de 14. sıraya yükseldi. Temsilcimiz 15 Nisan'da Gençosman Stadyumu'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.







