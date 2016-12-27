Şipal Ağabeyleri gibi oda Türkiye Şampiyonu

Okul sporları Kick boks Küçükler Türkiye Şampiyonası Çorumda yapıldı.

Şipal Ağabeyleri gibi oda Türkiye Şampiyonu
banner330

Bayburtlu Küçük kick Boksçu Onur Şipal Önder Şipal gibi Türkiye Şampiyonu oldu.
Bayburt Yerlice Köyü(Tavunkvank) Köyünden İstanbul Bahçelievlerde ikamet eden Bayburtlu Alperen Akdeniz Çorumda yapılan Türkiye Okullararası Kick Boks turnuvasında Hüseyin Oflu Spor merkezi sporcusu olarak katıldı.Yaptığı beş maçın ardından Türkiye Şampiyonu oldu.
Alperen Maç sonunda bu Şampiyonluğumu Şehit Polis ve Asker amcalarıma armağan ediyorum dedi.

Etiketler; #Alperen Akdeniz
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” Edebiyat Söyleşisi
Sonraki Haber
Şipal Ağabeyleri gibi oda Türkiye Şampiyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.