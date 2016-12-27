Şipal Ağabeyleri gibi oda Türkiye Şampiyonu

Okul sporları Kick boks Küçükler Türkiye Şampiyonası Çorumda yapıldı.

Bayburtlu Küçük kick Boksçu Onur Şipal Önder Şipal gibi Türkiye Şampiyonu oldu.

Bayburt Yerlice Köyü(Tavunkvank) Köyünden İstanbul Bahçelievlerde ikamet eden Bayburtlu Alperen Akdeniz Çorumda yapılan Türkiye Okullararası Kick Boks turnuvasında Hüseyin Oflu Spor merkezi sporcusu olarak katıldı.Yaptığı beş maçın ardından Türkiye Şampiyonu oldu.

Alperen Maç sonunda bu Şampiyonluğumu Şehit Polis ve Asker amcalarıma armağan ediyorum dedi.

