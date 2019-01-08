 ﻿
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BASIN MENSUPLARI VE İDARECİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BASIN MENSUPLARI VE İDARECİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
0
VALİ PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
VALİ PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
0
Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
0
banner399

Sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanıyorlar..

Bayburt İl Özel İdare Spor Antalya kampında yaptığı ilk hazırlık maçında Niğde Anadoluspor’u 2-1 mağlup etti.

Sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanıyorlar..
08 Ocak 2019 Salı 15:31

3. Lig 3. Grup’un ilk yarısını namağlup lider olarak tamamlayan Bayburt İl Özel İdarespor Antalya kampında hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sezonun ikinci yarısına hazırlanırken bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Siyahlılar, Erzincanspor’dan sağ açık Eser Yayla ve Batman Petrolspor’dan sol açık Emre Bayram’ı kadrosuna kattı.  

Bu sezon çok istediği şampiyonluğu yakalayarak 2. lige çıkmayı hedefleyen Bayburt İl Özel İdarespor, Antalya kampında ik hazırlık maçında Niğde Anadoluspor’u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Antalya Bayburtlular Derneği tarafından takıma baklava ikram edildi. 

Bayburt İl Özel İdarespor Antalya kampında iki hazırlık maçı daha yapacak ve 13 Ocak tarihinde Bayburt’a dönecekler.

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.