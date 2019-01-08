Bayburt İl Özel İdare Spor Antalya kampında yaptığı ilk hazırlık maçında Niğde Anadoluspor’u 2-1 mağlup etti.

3. Lig 3. Grup’un ilk yarısını namağlup lider olarak tamamlayan Bayburt İl Özel İdarespor Antalya kampında hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sezonun ikinci yarısına hazırlanırken bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Siyahlılar, Erzincanspor’dan sağ açık Eser Yayla ve Batman Petrolspor’dan sol açık Emre Bayram’ı kadrosuna kattı.

Bu sezon çok istediği şampiyonluğu yakalayarak 2. lige çıkmayı hedefleyen Bayburt İl Özel İdarespor, Antalya kampında ik hazırlık maçında Niğde Anadoluspor’u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Antalya Bayburtlular Derneği tarafından takıma baklava ikram edildi.

Bayburt İl Özel İdarespor Antalya kampında iki hazırlık maçı daha yapacak ve 13 Ocak tarihinde Bayburt’a dönecekler.