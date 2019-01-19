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Sezonun İkinci Yarısına 3 Puanla Başladık.

Bayburt İl Özel İdarespor sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda mücadele ettiği 1461 Trabzon maçından 1-0 galibiyetle ayrılarak puanını 42’e yükseltti.

Sezonun İkinci Yarısına 3 Puanla Başladık.
19 Ocak 2019 Cumartesi 16:07

Ligin en zorlu deplasmanları arasında gösterilen 1461 Trabzon maçını, temsilcimiz tek golle geçti.

Türkiye profesyonel liglerinin tek namağlup takımı ünvanını koruyan Bayburt İl Özel İdare 18. Hafta mücadelesinin ardından puanını 42’ye yükseltti. Saat 13.00’te başlayan ve Bayburt İl Özel İdarespor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda takıma galibiyeti getiren golü Emre Hasan Balcı 73. dakikada kaydetti. Karşılaşma temsilcimizin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Maçın ardından futbolcular ve taraftarlar karşılıklı şampiyonluk tezahüratları attı. 42 puana yükselerek lig liderliğini sürdüren Bayburt İl Özel İdarespor, 19. hafta karşılaşmasında 27 Ocak Pazar günü Gençosman Stadyumu’nda Fatsa Belediyespor’u konuk edecek. 
 

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