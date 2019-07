Boks Milli Takımı Antrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, Avrupa boks koçları birliğine komisyon üyesi olarak seçildi.

Büyük Başarılara İmza Atan Boks Milli takım teknik direktörü Seyfullah Dumlupınar Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) komisyon üyeliğine seçildi.

EUBC Komisyon Başkanı Franco Falcinelli tarafından bildirilen görevlendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Dumlupınar, 2019 - 2022 dönemi için EUBC Koç Komisyonu Komisyon Üyesi olarak atandığınızı size bildirmekten memnuniyet duyarım. EUBC Antrenör Komisyonundaki rolünüzün bir parçası olarak, EUBC İcra Komitesine tavsiyelerde bulunacak olan Komisyonunuza uzmanlığınızı tanıtmak, ilerletmek ve sunmak sizin görevinizdir. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz ve EUBC Komisyonuna katkılarınızı bekliyoruz.”

İngilizce metin:

EUROPEAN BOXING CONFEDERATION Assisi, Italy May 3rd 2019 To: Seyfullah Dumlupinar Turkey Subject: EUBC Coach Commission Appointment Dear Mr. Dumlupinar, It is my pleasure to inform you that you have been appointed as Commission Member of the EUBC Coach Commission for the 2019 - 2022 term under EUBC Commission Chairperson Mr. Felipe Martinez Martinez. As part of your role in the EUBC Coach Commission, it is your duty to promote, advance and offer your expertise to the Commission who will then provide recommendations to the EUBC Executive Committee. Thank you for your cooperation and look forward to your contribution to the EUBC Commission. Sincerely, Franco Falcinelli EUBC President EUBC Piazza Donegani Santa Maria degli Angeli – Assisi 06081 Perugia, Italy