 ﻿
banner399

Seyfullah Dumlupınar EUBC Komisyon Üyeliğine Seçildi

Boks Milli Takımı Antrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, Avrupa boks koçları birliğine komisyon üyesi olarak seçildi.

Seyfullah Dumlupınar EUBC Komisyon Üyeliğine Seçildi
14 Temmuz 2019 Pazar 12:55

Büyük Başarılara İmza Atan Boks Milli takım teknik direktörü Seyfullah Dumlupınar Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) komisyon üyeliğine seçildi.

EUBC Komisyon Başkanı Franco Falcinelli tarafından bildirilen görevlendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Dumlupınar, 2019 - 2022 dönemi için EUBC Koç Komisyonu Komisyon Üyesi olarak atandığınızı size bildirmekten memnuniyet duyarım. EUBC Antrenör Komisyonundaki rolünüzün bir parçası olarak, EUBC İcra Komitesine tavsiyelerde bulunacak olan Komisyonunuza uzmanlığınızı tanıtmak, ilerletmek ve sunmak sizin görevinizdir. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz ve EUBC Komisyonuna katkılarınızı bekliyoruz.”

İngilizce metin:

EUROPEAN BOXING CONFEDERATION Assisi,  Italy   May 3rd  2019 To: Seyfullah  Dumlupinar Turkey Subject: EUBC Coach  Commission Appointment   Dear Mr.  Dumlupinar,   It  is  my  pleasure  to  inform  you  that  you  have  been  appointed  as  Commission  Member  of  the EUBC  Coach  Commission  for  the  2019  -  2022  term  under  EUBC  Commission  Chairperson  Mr. Felipe  Martinez  Martinez.  As  part  of  your  role  in  the  EUBC  Coach  Commission,  it  is  your  duty  to promote,  advance  and  offer  your  expertise  to  the  Commission  who  will  then  provide recommendations to the  EUBC  Executive  Committee.   Thank  you for  your  cooperation and look forward  to  your contribution to the EUBC Commission.   Sincerely,   Franco Falcinelli EUBC President EUBC Piazza  Donegani Santa  Maria  degli  Angeli  –  Assisi   06081  Perugia,  Italy

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
BAYBURT KEHRİBARININ İLK ÜRÜNLERİ PİYASAYA SUNULDU
Sonraki Haber
Seyfullah Dumlupınar EUBC Komisyon Üyeliğine Seçildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.