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Şampiyon hoca yeniden Bayburt'ta!

Bayburt Grup, tecrübeli teknik adam Bülent Topuzoğlu ile anlaştı.

Şampiyon hoca yeniden Bayburt'ta!
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 Bayburt Grup, tecrübeli teknik adam Bülent Topuzoğlu ile anlaştı. Erdal İşkar'la dün yollarını ayıran Bayburt Grup, 2 yıl önce takımı 3. Lig'e çıkaran ve sonrasında şok bir kararla kulüpten uzaklaştırılan Bülent Topuzoğlu'nu yeniden işbaşına getirdi. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Nevşehirspor'u çalıştıran Bülent Topuzoğlu, son alınan Bergama Belediyespor mağlubiyetiyle akıllara gelen ilk isim oldu.
 Erdal İşkar'la yollarını ayıran Bayburt Grup'ta acilen takımın başına getirilen Topuzoğlu, ayağının tozuyla ilk idmana çıktı. Topuzoğlu ile gün içerisinde sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Geçmişte Bayburtspor forması da giyinmiş olan Bülent Topuzoğlu, 2013 yılında Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor'u BAL Ligi'nden 3. Lig'e çıkararak tarihe şampiyon hoca olarak geçmişti. 2 yıllık ayrılığın ardından tekrar Bayburt'ta olduğu için mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, Bayburt Postası'na açıklamalarda bulundu.
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