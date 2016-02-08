Şampiyon Bayburt Sesleri

Bayburt Grup Kütahya deplasmanın da karşılaştığı Tavşanlı Linyitspor’u tek golle geçti.

Şampiyon Bayburt Sesleri
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 Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, Kütahya deplasmanını da kayıpsız geçti. Spor Toto 3. Lig 3. Grup’un 24. haftasında Tavşanlı Linyitspor deplasmanına konuk olan Bayburt Grup, 90 dakikayı tek golle geçmesini bildi. Temsilcimize galibiyeti getiren golü 35. dakikada Murathan buruş kaydetti.

Son haftalarda çıkışını sürdüren temsilcimiz üst üste 4. maçını kazandı. Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, 24 hafta da panını 36 yaparak 6. sıraya yükseldi.

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