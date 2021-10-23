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Rektör Türkmen ,Federasyon Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı görevini yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yapılan seçimlerde yeniden federasyon başkanlığına seçildi.

Rektör Türkmen ,Federasyon Başkanlığına Yeniden Seçildi
23 Ekim 2021 Cumartesi 14:55
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BAYBURTGÜNDEM- Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda TBBDF 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu, 81 delegenin katılımıyla yapıldı.

Başkanlık seçimine tek aday giren Rektör Türkmen, bütün delegelerin oyunu alarak ikinci kez federasyon başkanı oldu.

Rektör Türkmen, genel kurulda yaptığı konuşmada; 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bocce, Bowling ve Dart paydaşlarının büyük destekleriyle çok önemli projelere imza attıklarını ifade eden Rektör Türkmen; "Attığımız adımlarla, geliştirdiğimiz projelerle Bocce, Bowling ve Dart sporunun ve sporcularının geleceğine sahip çıkmayı misyon edindik. İkinci dönemde projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Rektör Türkmen ,Federasyon Başkanlığına Yeniden Seçildi
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