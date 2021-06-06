Rektör Türkmen, ‘Akarsu Slalom 2021 Türkiye Kupası Yarışları’ Programına Katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Kano Federasyonu ve Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen ‘Akarsu Slalom 2021 Türkiye Kupası Yarışları’na katılarak zorlu finalleri izledi.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Programa; Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Il Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Spor Eğitim ve Araştırmalar Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Başkan Vekili Osman Ercan, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile vatandaşlar katıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş anısına düzenlenen şampiyona, Çoruh Nehri üzerinde oluşturulan özel parkurda gerçekleştirildi. Yarışlara; Artvin, Rize ve Trabzon illerinden 47 sporcu katıldı. Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kadınlar kategorilerinde yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Sporcuların başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Rektör Türkmen, “Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara katkılarından ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılım sağlayan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporun geliştirilmesi için yürütülen projelerde, ilgili kurumlarımızla yakın işbirliği içerisinde olacağız. İmkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen desteği vereceğiz. Sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.