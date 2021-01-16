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Ramazan Işık Bayburt özelidare sporda

Bayburtözel idarespor ,transfer yasağının kalkmasıyla transfer yapmaya başladı.

Ramazan Işık Bayburt özelidare sporda
16 Ocak 2021 Cumartesi 11:45

Misli.Com 2.lig'de Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağının kalkmasınının ardından  yeni transfer.

Zonguldak Kömürsporun başarılı oyuncusuyla anlaşma imzalandı.

Transfer yasağının kalkmasının ardından Bayburt Özel idarespor yönetimi ikinci yarıya iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklara başladı.Bir daha bu süreçleri yaşamamak için öncelikle kurumsal kimlik ve önce iyi kulÜp sonra iyi takım amacı olan başkan,dengeli ve net oyuncularla transfere başladı..

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