ÖĞRENCİLERE YÜZME SPORU

İsmail Ustaoğlu, öğrencilerin spora teşvik edilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında Bayburt Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.

Valilik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler yüzme sporuyla buluşturulacak. Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Karslıoğlu’ndan proje hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, proje kapsamında yüzme eğitimi verilen öğrencilere yüzücü malzemeleri dağıttı.ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine spora teşvik edilmesi amacıyla yüzme eğitimi verileceğini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Hayata geçirdiğimiz bu projeyle özellikle toplumda dezavantajlı durumda olan ve çeşitli nedenler dolayısıyla bu imkânı olmayan çocuklarımızı yüzme sporuyla tanıştıracağız. Bu tip desteklerle çocuklarımızın bu sporu yaparken ihtiyaç duyacağı malzemelerini de karşılayıp bunu tüm okullarımıza yaymayı hedefliyoruz. Proje kapsamında köy okullarımızdan öğrencilerimizi de getireceğiz. Bu yaş kuşağındaki çocuklarımızı inşallah spora teşvik ederek bu tip projelerle onların sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirip, başarılarını artırmış olacağız.” diye konuştu.Antrenör Semra Göktaş ise öğrencilerin yüzme sporuyla tanıştırılacak olması dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu’na teşekkür ederek, hayata geçirilecek benzeri projelerin sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.İsmail Ustaoğlu malzeme dağıtımının ardından Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Karslıoğlu’ndan yeni projeler hakkında bilgi aldı. Yüzme eğitimi alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali İsmail Ustaoğlu sonrasında incelemelerini noktalayarak tesisten ayrıldı.​