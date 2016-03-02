Ne Süper Lig'de zirvede

Ne Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe, ne da başka bir takım... Bu sezon Bayburt Spor Rekordan Rekora koşuyor.. Türkiye profosyonel lig ve Süper Lig'in içerisinde bulunduğu 128 takımın rekorunu Bayburt Spor üst üste 8 maçta aldığı galibiyetle eline geçirdi. Başarılı ekip, iyi futboluyla taraftarının da gönlünde yeniden taht kurdu.

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, galibiyet serisini 8'e çıkardı. Ligde müthiş bir çıkış yakalayan ve peş peşe gelen galibiyetlerle 3. sıraya yerleşen Bayburt Grup, en zor deplasmanlarından birini daha kayıpsız geçti. 28. hafta maçında Çine Madranspor'la karşılaşan Bayburt Grup, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İkinci devrenin çıkış yapan takımlardan biri olan Çine Madran karşısında goller son 8 dakikada geldi. Küme düşmeme mücadelesi veren ve her şeyini ortaya koyan rakibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Bayburt temsilcisinde golleri Oltan Karakullukçu kaydetti.

En uzun süreli galip gelen takım!

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, sezonun en uzun süreli galibiyet serisine sahip takım oldu. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil toplam 129 takımın mücadele ettiği profesyonel liglerde en uzun süreli galibiyet serisine ulaşan Bayburt Grup, 8 maçlık üst üste kazanma rekorunu ele geçirdi. Bu müthiş seriyi devam ettirmek isteyen Bayburt Grup, ayrıca fikstür avantajını iyi değerlendirdiği takdirde bu sezon için kırılması güç bir rekora sahip olacak.