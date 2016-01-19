MUTLU KÖYÜNDE TURNUVA HEYECANI

Sosyal ve sportif aktiviteleriyle bilinen ve Bayburt’un büyük köylerinden olan Mutlu Köyünde, futbol turnuvası heyecanı başladı.

Mutlu köyü muhtarlığı tarafından organize edilen futbol turnuvasında, 6 şar kişiden oluşan 10 takım halinde 18 ile 35 yaş arası gençler top koşturacak. 7 hafta boyunca sürecek olan turnuva play off sisteminde gerçekleşecek.

“AMACIMIZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEKTİR”

Turnuvanın hem organizasyonunu hem de hakemliğini üstlenen köy muhtarı Osman Yeğen düzenledikleri futbol turnuvasında amaçlarının köydeki birlik beraberliği güçlendirmek olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Köyümüz genç nüfusuyla aktif bir yapıya sahiptir. Futbol tüm dünyada olduğu gibi köyümüzde de en popüler spordur. Futbol mazisi başarılarla dolu olan köyümüzde hem gençler arası kaynaşmayı sağlamak hem de spor sevgisini yeniden canlandırmak için böyle bir turnuva tertip etmeyi uygun gördük.”

“BÜTÜN TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

“6 şar kişiden oluşan 10 takımın yer alacağı turnuvada yaşları 18 ile 35 arasında değişen gençlerimiz top koşturacak. 7 hafta boyunca sürecek olan turnuvada, şampiyon olan takımımızı kupayla ödüllendireceğiz ve turnuvada yer alan tüm sporcularımızla düzenleyeceğimiz yemek organizasyonunda bir araya geleceğiz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen okul müdürümüz Burak Eskici ve köy halkımıza çok teşekkür ediyorum. Mutlu köyü muhtarı olarak bütün takımlarımıza başarılar diler, köyümüzde birlik ve beraberliği artıracak ve gençlerimizin kaynaşmasını sağlayacak turnuvamızın hayırlara vesile olmasını ve dostluğumuzun daha da güçlenmesini temenni ederim.”









