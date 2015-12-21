Milli boksörler tecrübelerini anlattı

Milli boksörler Onur ve Önder Şipal kardeşler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Tecrübe Konuşuyor" projesinde, bir araya geldikleri gençlere

tecrübelerini anlattı.

Bayburt Gençlik Merkezi'nde, Boks Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Dumlupınar'ın da yer aldığı etkinliğe katılan boksör kardeşler, ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki tecrübelerini paylaştı.

Boksa 1995'te antrenör Dumlupınar yönetiminde başladığını anlatan Önder Şipal, çok zor dönemlerden geçtiğini söyledi.

Antrenman malzemesi olmadan da çalışmak zorunda kaldığını anlatan Önder, "Hocamız bize 'Bana inanırsan başarılı olursun' demişti. Biz de kendisine inandık, sabah akşam antrenmanlarımızı yaptık. Dinlenmemize, beslenmemize de dikkat ettik. Önce ailemizin sonra hocamızın desteği ve Bayburt halkının da dualarıyla bir yerlere gelmeye çalıştık, Bayburt'un ismini duyurmaya çalıştık. Başarılı olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Başarılı olmak için önce inanmak gerektiğini vurgulayan Onur Şipal ise spor yaşamı boyunca hep hocasına inandığını ve onun telkinleri dışına çıkmadığını kaydetti.

- "Başarının bir de görünmeyen kısmı var"

Bir sporcu için başarı elde edilmesine kadar olan sürecin daha önemli olduğunu belirten antrenör Dumlupınar, "Başarının bir de görünmeyen, yani buz dağının suyun altında olan kısmı var. Suyun altında olan kısmı, buz dağının üstünde olan kısmından 10 kat, 20 kat daha büyük. Başarının kazanılması için gereken kısım asıl orası" ifadelerini kullandı.

Elde edilen başarıda geçmişin etkisinin gözardı edilemeyeceğine dikkati çeken Dumlupınar, "Başarının altındaki temel çok önemli. Eğer siz bu temeli güzel atarsanız başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu temel nasıl atılıyor? Hayatınıza disiplini monte etmeniz gerekiyor. Eğer hayatınızda disiplin yoksa sizin hayatınızda başarı olmayacak demektir. Biz hayatımıza disiplini koyarsak başarılmayacak, başaramayacağımız şey yoktur. Disiplin, planlama, çalışma" şeklinde konuştu.