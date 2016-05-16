MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU TÜRKİYE FİNALLERİNDE

10-12 Mayıs tarihlerinde Samsunda yapılan Masa Tenisi Küçük Erkekler Bölge müsabakalarında ilimizi temsil eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak ilimizi Kastamonu da yapılacak olan Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU TÜRKİYE FİNALLERİNDE
banner330
12 takımın mücadele ettiği müsabakalar neticesinde 3. Olan Mehmet Akif Ersoy ortaokulu okul müdürü Celil DAĞLAR yaptığı açıklamada bu başarının mimarları öğrencilerimizi kutlarken, öğrencilerimizin yetiştirilmesinde büyük gayret gösteren Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammet EREN başta olmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi antrenörü Asım ÖZBİLGİ yi katkılarından dolayı teşekkür etti.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Engelsiz Mutluluk Atölyesinin Ürünleri Görücüye Çıktı
Sonraki Haber
Bayburt Ülkü Ocakları Soma'yı Unutmadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.