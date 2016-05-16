MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU TÜRKİYE FİNALLERİNDE

10-12 Mayıs tarihlerinde Samsunda yapılan Masa Tenisi Küçük Erkekler Bölge müsabakalarında ilimizi temsil eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak ilimizi Kastamonu da yapılacak olan Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.



12 takımın mücadele ettiği müsabakalar neticesinde 3. Olan Mehmet Akif Ersoy ortaokulu okul müdürü Celil DAĞLAR yaptığı açıklamada bu başarının mimarları öğrencilerimizi kutlarken, öğrencilerimizin yetiştirilmesinde büyük gayret gösteren Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammet EREN başta olmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi antrenörü Asım ÖZBİLGİ yi katkılarından dolayı teşekkür etti.