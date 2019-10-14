TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8. hafta geride kaldı.

Temsilcimiz Bayburt Özel İdarespor Kahramanmaraşspor’la deplasmanda karşılaştı.

Geçtiğimiz haftayı evinde Bodurumspor karşısında 1 puanla kapatan Bayburt Özel İdarespor, 1 puan da Maraş deplasmanından çıkardı. 12 Şubat Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı Adem Sarıtaş, Suha Adıyaman Osman Baruk üçlüsü yönetti. Ligin 10 puanlı takımlarının karşılaştığı maç ev sahibi ekibin vuruşuyla başladı. Maçın ilk gol pozisyonunu temsilcimiz buldu. 7. dakikada Sinan Özkan’ın vuruşunu kaleci Özkan Karabulut çıkardı.

Karşılıklı taklarla geçen maçın 40. Dakikasında ev sahibi ekip öne geçtiği golü buldu. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Haluk Türkeri sağ köşeden düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Maçın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya daha iyi başlayan temsilcimiz 67. -dakikada golcü ismi Tayyip Kanarya ile duruma eşitliği geitrdi. Kafa golleri ile bilinen Tayyip Kanarya bu kez uzaktan sert bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı. 90 dakikanın ardından 5 dakikada uzatma gören maçta skor değişmedi. Temsilcimiz 9. hafta maçında Gençosman'da Ergenepsor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

Barış Pınarı Harekatına Asker Selamı.





8. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Kahramanmaraş – Bayburt Özel İdraespor: 1-1

Bodrumspor - Elazığspor: 5-1

Sivas Belediyespor - Etimesgutspor: 0-0

Ankara Demirspor - FK Vanspor: 2-0

Karabükspor - Tuzlaspor: 0-2

Niğde Anadolu - Kırşehir Belediyespor: 1-3

Bandırmaspor - Sakaryaspor: 3-0

Ergene Velimese - Kastamonuspor: 2-3

Utas Usakspor - Eyüpspor: 2-0



