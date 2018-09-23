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Manisa Deplasmanından 1 puanla döndü.

Bayburt İl Özel İdare Gençlikpor, Manisa deplasmanında da beraberlikle döndü.

Manisa Deplasmanından 1 puanla döndü.
23 Eylül 2018 Pazar 16:46

Bayburt İl Özel İdare Gençlikpor, Manisa deplasmanında da beraberlikle döndü. 3. Lig 3. Grup’ta 4. Hafta maçları tamamlandı. Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor öne geçtiği Turgutluspor maçında üstünlüğünü koruyamadı. Turgutlu 7 Eylül Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçta ilk golü temsilcimiz buldu. 79. dakikada Ali Kemal Yükseker’in attığı golle öne geçen Bayburt İl Özel Özel İdare, geride kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyamadı. 83. dakikada Tugay Meşekoparan’ın attığı gol maçın da sonucu oldu. 90. dakika 1-1 sona erdi.  4. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup olan Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor 8 puanla ligde ikinci durumda. Bayburt İl Özel İdare, 5. Hafta maçında 30 Eylül Pazar günü saat 15.00’te Halide Edip Adıvar kulübünü ağırlayacak. 

4 hafta sonunda alınan toplu sonuçlar şöyle: 

Bayburt İl Özel İdare - Turgutluspor: 1-1

Fatsa Belediyespor - Karacabey Birlikspor: 1-4 24

Erzincanspor - Diyarbekirspor: 2-1

Payasspor - Bağcılar SK: 1-0 1461

Trabzon - Ankara Adliyespor: 2-2

Muğlaspor - Cizrespor: 0-0

Gölcükspor - Çorum Belediyespor: 1-0

Hali Edip Adıvar – Kocaelispor : 3-0 

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