LİDERE YAKIŞMAYAN FUTBOL VE TÜRK FUTBOLUNUN YÜZ KARASI HAKEMLER. 0-1

Spor Toto 3. Lig 3. Grup 'ta Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor, sahasında Lider Kastamonu Spor'u ağırladı. Genç Osman Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hakemin karaları damgasını vurdu. Temsilcimiz Bayburt Grup, penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma maçın orta hakemi Hasbi Dede’nin düdüğüyle saat 13.00’da başladı. Gen Osman Stadyumunda başlayan karşılaşmaya temsilcimiz hızlı başladı. İlk dakikalarda üstünlüğü ele alan Topuzoğlu'nun öğrencileri ilk pozisyonunu 15. dakikada Uğru Karakoç'la yakaladı. Sol çaprazdan kaleyi gören Uğur, sert vurdu. Top direk döndü.

Baskısını devam ettiren temsilcimiz 3 dakika sonra Hayri Mert'le pozisyona girdi. Hayri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında ise, maçın hakemi müsabakanın en ilginç kararına imza attı. Hakem, bu dakikada topu ağlarla buluşturan Hayri Mert'in golünü geçersiz saydı. bir önceki pozisyon nedeniyle oyunu ilk başta devam ettiren hakem golün ardından yardımcısının bayrağına uyarak frikik kararı verdi. Ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Uğur Karakoç'un şutu direkten döndü.

Bu iptal edilen golün ardından daha kontrollü oynayan temsilcimiz, rakibine gol pozisyonu vermese de istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

Mücadelenin ikinci yarısına gol veya goller bulup skor üstünlüğü yakalamak isteyen temsilcimiz, bulduğu net gol fırsatlarını değerlendiremezken, toplarımız direklerden dönüyorken dakikalar 51 i gösterirken Çağdaşın rakibe ceza sahasındaki müdahalesine Hakem hemen Penaltı noktasını gösterdi. !!

Beyaz noktada ki meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Batuhan takımı Kastamonu Spor’u 1 – 0 öne geçirdi.

Öte yandan iki hafta önce teknik direktör Erdal İşkar'dan görevi devralan Bülent Topuzoğlu iki maçta iki galibiyet elde ederken 3 maçında mağlubiyetle tanıştı.

Temsilcimiz Bayburt Grup, 14 Kasım Cumartesi Günü Saat 13/30 da Çorum Spor’a konuk olacak.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: HASBİ DEDE *,GENCEHAN ŞAHNAR*,BURAK CANSIZ*

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Taylan Akdoğan xxx, Ali Koçak xx(Dk.77 İlkay*),Selçuk **, Uğur Karakoç x( Dk.46 Yunus Emre*), Çağdaş Topal x, Hayri Mert Yomralıoğlu xx, İbrahim Kongur x, Erçin Ilgaz xx, Yunus Emre Eserdi xx, Süleyman Altuntaş xx, Hüseyin Emre **

KASTAMONU SPOR 1966: Eray**,Müslüm** ,Uğur**,Cabir **,Yaşar **,Osman**, Hüseyin **,Fatih Selimhan*(Dk. 46 Mustafa**) , Taner *,Salim **( Dk.66 Ceyhun*),Batuhan * (Dk. 83 Fatih)

GOLLER: Batuhan (Dk. 51 Penaltı) (Kastamonu Spor)

SARI KARTLAR: Fatih Selimhan, Salim Uzun ( Kastamonu spor), Selçuk, (Bayburt Grup Özel İdare )







