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Kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu il milli eğitim müdürlüğü oldu

2022 Yılı Gençlik Haftası münasebetiyle ilimizde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası İl Milli Eğitim Müdürlüğünün şampiyonluğu ile sona erdi.

Kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu il milli eğitim müdürlüğü oldu
21 Haziran 2022 Salı 13:26

BAYBURTGÜNDEM-  Finalde karşılaşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasındaki mücadele İl Milli Eğitim Müdürlüğünün setlerdeki 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ardından kupa merasimi düzenlenerek 1. olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2. olan İl Emniyet Müdürlüğü ve 3. olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kupaları takdim edildi.


Şampiyonluk kupasını kaldıran öğretmenler; bu tür organizasyonların hem kurum içi hem de kurumlar arasındaki sosyalleşmeyi ve işbirliğini teşvik ettiğini belirterek kendilerini tribünde destekleyen herkese, organizasyonu tertip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem KÖSE ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Ayrıca her platformda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR'a da bilhassa şükranlarını ilettiler.


İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR ise Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nı düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti. Ayrıca öğretmenlerin turnuva boyunca göstermiş oldukları performansı ve her alanda göstermiş oldukları özveriyi takdir ederek karne gününde eğitim camiasına çifte mutluluk yaşattıkları için Milli Eğitim Müdürlüğünü en güzel şekilde temsil eden öğretmenlerimize teşekkürlerini iletti.

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