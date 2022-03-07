Kop kayak merkezi'nde İsmail Şimşek kayak kupası düzenlendi

Kop Dağı Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz yıl vefat eden Kayak Antrenörü İsmail Şimşek adına kayak yarışması düzenlendi. Türk Kayak Vakfı, Bayburt Belediyesi, Kar Spor ve Esa Spor Kulübü ortaklığında düzenlenen yarışmada sporcular 5 ayrı kategoride yarıştılar.

BAYBURTGÜNDEM- U12, U14, U16, Büyükler (16 yaş ve üzeri), ve Master (30 yaş ve üzeri) kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda Bayburt, İstanbul, Kayseri, Ankara, Bursa, Kastamonu, Gümüşhane, Erzurum, Van ve Antalya'dan toplam 115 sporcular yer aldı.

Bayburt Belediyesi tarafından kavurma ve pilavdan oluşan yemek ikramının yapıldığı organizasyonda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci "Arkadaşım, iyi bir sporcu, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, beraber Bayburtspor Kulübü'nde yöneticilik yaptığım değerli kardeşim adına çocuklarının ve arkadaşlarının düzenlediği bu güzel organizasyon için herkese yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul, Ankara, Kayseri, Van, Erzurum, Gümüşhane, Bursa, Kastamonu ve Antalya'dan teşrif eden tüm konuklara Bayburtlular adına hoşgeldiniz diyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.

Organizasyonda görev alan Kayak Vakfı'na da teşekkür ediyor, emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kıyasıya geçen yarışmalarda Birincilere 1.500,00 TL, İkincilere 1.000,00 TL, Üçünçülere 750 TL ödül ve çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada derece giren sporcular ise şöyle:





U12 Kızlar kategorisinde

1. Büşra Kılıçoğlu

2. Aysima vurgun

3. Esla Öner





U12 Erkekler kategorisinde

1. Esat Sirkecioğlu

2.Emir Keskin,

3. Baran İzgin





U14 Kızlar kategorisinde

1.Alev Nur Taşkent,

2. Tuana Özmen

3.Su Zişan Yurt





U14 Erkekler Kategorisinde

1. Kerem Yılmaz

2.Emin Başer

3. Yağız Levent Şipal





U16 Kızlar kategorisinde

1. Nehir Darel

2.Arzu Yazıcıoğlu

3. Sevil Erişen





U16 Erkekler kategorisinde

1.Erim Tüfekçi

2.Emirhan Bal

3.Ahmet Eren Tosun





Büyük Kadınlar kategorisinde

1. Sıla Kara

2. Defne Akgerman

3. Eda Şamgül





Büyük Erkekler kategorisinde

1.Yusuf Koç

2.Gürkan Kovar

3.Mahmut Kazanç





Master Kadınlar kategorisinde

1. Elanur Yalçınkaya

2. Şehnaz Tüfekçi

3. Zeynep Taşkent





Master Erkekler kategorisinde

1. Murat Kaptan

2. Halit Gider

3.Evren Şimşek





Tüm Kategorilerde Pistin En İyi Erkek Sporcusu

1. Yusuf Koç

2. Gürkan Kovar

3. Mahmut Kazanç





Tüm Kategorilerde Pistin En İyi kadın Sporcusu

1. Sıla Kara

2. Alevnur Taşkent

3. Defne Akgerman





Organizasyona Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıımız Sayın Süreyya Türkmenli, Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse, Kültür Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu ve Kayak Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.