Kop Dağı'nda kayak sezonu başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Kop Dağı'ndaki Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı...

Bayburt'ta Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasının ardından, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kayak merkezine gelerek kayak yaptı.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, ilgililerden merkez hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vali Ustaoğlu, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin bölge için önemli bir tesis olduğunu belirterek, "Kayak sezonunun başlaması ile Kop Dağı'ndaki kayak merkezimizi gezerek tesisin varsa eksik ya da ihtiyaçlarını yerinde görelim istedik.

Burada da arkadaşlarımız sadece eksiğin pistin yapımında kullanılan snowtrack olduğunu bizlere iletti. İnşallah bu eksiğin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

