 ﻿
banner520

KONYA DEPLASMANINDAN 3 PUAN

Bayburt Özel İdarespor, Konya deplasmanından altın değerinde 3 puan çıkardı.

KONYA DEPLASMANINDAN 3 PUAN
10 Mart 2021 Çarşamba 16:45

Bayburtözelidarespor,Konya maçı Konya 15 Temmuz stadında oynandı. 8. Dakikada 1922 Konyaspor’dan Can Demir Aktav takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Bayburt Özel İdarespor aradığı beraberlik gölünü 37. Dakikada İbrahim Alan’la buldu 1-1.

İlk yarıda kalan dakikalarda başka gol olmadı.İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına 3  puanın sahibi olmak için gol veya goller bulabilmek adına iki takımda ataklarla başladı. 82. Dakikada ikinci golün sahibi  Uğur Mustafa Türk kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti 3-1.

Haftanın maç sonuçları:

1922 Konyaspor     1 – 3    Bayburt Özel İdare Spor

Eyüpspor            2 – 1       Elazığspor

Kastamonuspor         1 – 1     Serik Belediyespor

Sakaryaspor       1 – 0      Karacabey Belediyespor

Turgutluspor     0 – 0     Sivas Belediyespor

Kırklarelispor     7 – 0     Mamak FK

Van Spor      1 – 2        Kırşehir Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu     3 – 3    Pendikspor

Etimesgut Belediyespor       7 – 0     Kardemir Karabükspor

Pazarspor           3 – 3       Bodrumspor

Önceki Haber
Etçi ve Kombine Irkların Geliştirilmesi Projesinin Protokolü İmzaladı.
Sonraki Haber
KONYA DEPLASMANINDAN 3 PUAN
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.