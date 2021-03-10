KONYA DEPLASMANINDAN 3 PUAN

Bayburt Özel İdarespor, Konya deplasmanından altın değerinde 3 puan çıkardı.
Bayburtözelidarespor,Konya maçı Konya 15 Temmuz stadında oynandı. 8. Dakikada 1922 Konyaspor’dan Can Demir Aktav takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Bayburt Özel İdarespor aradığı beraberlik gölünü 37. Dakikada İbrahim Alan’la buldu 1-1.
İlk yarıda kalan dakikalarda başka gol olmadı.İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısına 3 puanın sahibi olmak için gol veya goller bulabilmek adına iki takımda ataklarla başladı. 82. Dakikada ikinci golün sahibi Uğur Mustafa Türk kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti 3-1.
Haftanın maç sonuçları:
1922 Konyaspor 1 – 3 Bayburt Özel İdare Spor
Eyüpspor 2 – 1 Elazığspor
Kastamonuspor 1 – 1 Serik Belediyespor
Sakaryaspor 1 – 0 Karacabey Belediyespor
Turgutluspor 0 – 0 Sivas Belediyespor
Kırklarelispor 7 – 0 Mamak FK
Van Spor 1 – 2 Kırşehir Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu 3 – 3 Pendikspor
Etimesgut Belediyespor 7 – 0 Kardemir Karabükspor
Pazarspor 3 – 3 Bodrumspor