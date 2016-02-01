KONURSU SPOR KANUNİDE 1 PUANI ALDI..GELECEĞE UMUTLA BAKTI

BAL liginde ilk sezonunu yaşayan Konursu spor deplasmanda Trabzon Kanuni spor’la 2-2 berabere kaldı.

BAL liginde ilk sezonunda kalarak gelecek yıllar için hedefleri olan Konursu spor, Trabzon deplasmanından kadrosuna dahil ettiği yeni transferleriyle 1 puan alarak döndü. Güçlü rakibi karşısında iyi futbol sergileyen Konursu spor 2-0 geriye düştüğü maçta iki gol kaydederek 2-2 lik sonuçla ayrıldı ve grupta puanını 7’ye yükseltti.

Trabzon’da oynan maçta Trabzon Kanuni sporun gollerini 30. dakikada Volkan Süer, 35.dakikada ise Cemal Öztürk kaydetti. 2-0 geriye düşen Konursu sporun gollerini ise 40. dakikada Tugay Karatay, 43. dakikada Yakup Türkoğlu attı. Maçın ikinci yarısında rakibine oranla daha iyi mücadele eden taraf Konursu spordu. Her iki takımda ikinci devre skoru değiştirecek golü bulamayınca, birer puanla sahadan ayrılmış oldular.

Konursu spor gelecek hafta, Perşembe günü Tercan 17 Şubat sporu, Pazar günü ise Zağnos sporu kendi evinde konuk edecek.