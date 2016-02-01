KONURSU SPOR KANUNİDE 1 PUANI ALDI..GELECEĞE UMUTLA BAKTI

BAL liginde ilk sezonunu yaşayan Konursu spor deplasmanda Trabzon Kanuni spor’la 2-2 berabere kaldı.

KONURSU SPOR KANUNİDE 1 PUANI ALDI..GELECEĞE UMUTLA BAKTI
banner330
 BAL liginde ilk sezonunda kalarak gelecek yıllar için hedefleri olan Konursu spor, Trabzon deplasmanından kadrosuna dahil ettiği yeni transferleriyle 1 puan alarak döndü. Güçlü rakibi karşısında iyi futbol sergileyen Konursu spor 2-0 geriye düştüğü maçta iki gol kaydederek 2-2 lik sonuçla ayrıldı ve grupta puanını 7’ye yükseltti.

Trabzon’da oynan maçta Trabzon Kanuni sporun gollerini 30. dakikada Volkan Süer, 35.dakikada ise Cemal Öztürk kaydetti. 2-0 geriye düşen Konursu sporun gollerini ise 40. dakikada Tugay Karatay, 43. dakikada Yakup Türkoğlu attı. Maçın ikinci yarısında rakibine oranla daha iyi mücadele eden taraf Konursu spordu. Her iki takımda ikinci devre skoru değiştirecek golü bulamayınca, birer puanla sahadan ayrılmış oldular.

Konursu spor gelecek hafta, Perşembe günü Tercan 17 Şubat sporuPazar günü ise Zağnos sporu kendi evinde konuk edecek.

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
DSİ "Bayburt, Gümüşhane veGiresun'da 71 gölet yapacak
Sonraki Haber
​3 MAÇTA 9 PUAN..HEDEFE AZ KALDI.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.