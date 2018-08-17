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Kombine kartlar satışa sunuldu

Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü’nün 2018-2019 futbol sezonu kombine kartları satışa sunuldu.

Kombine kartlar satışa sunuldu
17 Ağustos 2018 Cuma 14:48

Düzenlenen tanıtım etkinliğinde kendisi ve eşi için 1 ve 2 numaralı kombine kartları satın alan Vali Pehlivan yeniden yapılandırılan kulübe destek çağrısında bulundu.

Vali Pehlivan, Şair Zihni Kent Ormanı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde Bayburt Özel İdare Spor Kulübü’nün 2018-2019 futbol sezonu kombine kart satış kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Kulübün Bayburt İl Özel İdaresi bünyesinde kurulup çeşitli süreçlerden geçerek bugünlere ulaştığını dile getiren Vali Pehlivan, “Başlangıçta amatör olarak kurulan takımımıza bugüne kadar emek veren, katkı sağlayan, teknik ve oyuncu kadrosunda yer alan,yöneticilik yapan takıma gönül veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Takımımız son dönemde bir geçiş süreci yaşıyor.

Yaklaşık altı yıldır takıma destek veren Bayburt Grup’un sponsorluğunu noktalamasıyla yoluna Bayburt Özel İdare Spor olarak devam ediyor. Bu vesileyle de sponsorluk katkılarından dolayı Bayburt Grup’a da bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Kulübün yeniden yapılanma sürecinde zamana karşı mücadele ettiklerini açıklayan Vali Pehlivan, “Başta ilin Valisi olarak şahsım, Belediye Başkanı, İl Başkanı ve bütün kurumlarla bir araya gelerek bir yol haritası belirledik.

Çok çabuk hareket etmemiz gerekiyordu. İlk etapta bir bütçe oluşturup takımımızın lige hazırlanması, teknik heyet ve futbolcuların belirlenmesi gerekiyordu.

Bu süreci çok hızlı bir şekilde işlettik. İstişare toplantıları yaptık. Bu istişare toplantıları neticesinde gerek ilimizin yönetim kademelerinde görev yapan arkadaşlarımız gerekse de burada esnaflıkla, ticaretle iştigal eden hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar neticesinde Ersoy Özbek Bey kulübümüzün yeni başkanı oldu. Bu etkinliğimiz vesilesiyle kendisine ve yönetime bir kez daha başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

 

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