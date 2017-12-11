Kemer’den 3 Puan aldık

Bayburt Grup Özeli İdare Spor ligin 16. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Kemerspor’u 2-1 mağlup ederek deplasmandan 3 altın puanla dönmüş oldu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor'a 2-1 yenildi.

22'nci dakikada Kemerspor atağında sol kanata havadan gelen topa yetişmek için hareketlenen Volkan Can, Bayburt'tan Berkay Çakır'ın müdahalesiyle sahanın etrafındaki tel örgünün demirine başını çarptı. Volkan Can'ın kafasında açılma olurken, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye götürüldü. Hakem pozisyonu omuz omuza mücadele olarak nitelendirdi. Kemerspor kulübesi ve taraftarlar bu kararı uzun süre protesto etti.



30'uncu dakikada Kemersporspor atağında, Bayburt ceza alanı dışında topla buluşan Doğukan topu daha uygun durumdaki Lokman'a verdi. Gelen topu ceza alanı içerisinde kontrol eden Lokman sert vurdu ve ağlara gönderdi: 1-0.

41'inci dakikada Bayburt'un, Kemerspor ceza alanı dışından kazandığı serbest vuruşta Nazif topu ceza alanı içine gönderdi. Havadan gelen topa iyi yükselen Rahmi kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

70'inci dakikada Bayburt atağında sağ kanattan hücuma çıkan Berkay topu Kemerspor ceza alanı ön çizgisindeki Yunus'a gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Hakan Ülker (x), Can Öztekin (xx), Ahmet Yaşılak (xx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx)- Fikret (xx)(Dk.76 Oğuz xx), İbrahim Dağaşan (xx), Deniz (xxx), Atakan (xx), Sevcan (xx), Volkan (xx)(Dk.25 Birkan xx), Ahmet (xx), Lokman (xxx), Abdulsamet (xx), Doğukan (xx)(Dk.65 Akın xx)

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Ramazan (xx)- Oğuzhan (xxx)(Dk.73 Murat xx), Mert (xxx), Gökhan (xx), Nazif (xx)(Dk.82 Muhsin), Özkan (xx), Adem (xx), Güray (xx)(Dk.67 Yunus xxx), Berkay (xx), Rahmi (xxx), Aykut (xx)

GOLLER: Dk.30 Lokman (Kemerspor 2003), Dk.41 Rahmi, Dk.70 Yunus (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)

SARI KARTLAR: Doğukan, İbrahim Dağaşan, Sevcan, Atakan, Abdulsamet (Kemerspor 2003), Gökhan, Aykut (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)