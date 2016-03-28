Kastamonu deplasmanından puan çıkmadı

Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda grup lideri Kastamonu 1966 spor’la oynadığı maçı 2-0 kaybetti.

Kastamonu Gazi Stadyumu'ndan saat 13.30'da oynanan maçı Emre Yıldırım, Onur İçyer, Mehmet Pekmezci üçlüsü yönetti. Lider Kastamonu karşısında maça iyi başlayan ve başa baş top oynayan Bayburt Grup, Oltan ve Hayri Mert Yomralıoğlu ile net gol pozisyonlarından faydalanamadığı maçta ilk golü 52. dakikada kalesinde gördü.

Kastamonuspor'u öne geçiren golü Müslüm Aydoğan attı. Kaptan Yunus Emre Eserdi'nin 80. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla maçtan iyice düşen temsilcimiz uzatma dakikalarında kalesinde bir gol daha gördü. Hüseyin Bak'ın attığı golle Kastamonu maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Play-off için 5 final maçı Kastamonuspor'a mağlup olarak az da olsa varolan şampiyonluk ümitlerini tüketen Bayburt Grup Özel İdare'nin, kalan 5 maçı da final havasında geçecek.

Play-off mücadelesi veren 5 takımla oynayacak olan Bayburt Grup'un kalan maçları şöyle:

02.04.2016 Bayburt Grup Özel İdare - Çorum Bld 06.04.2016 24 Erzincanspor - Bayburt Grup Özel İdare 17.04.2016 Bayburt Grup Özel İdare - Gölcükspor 24.04.2016 Niğde Bld- Bayburt Grup Özel İdare 30.04.2016 Bayburt GRup Özel İdare - Darıca GB 32. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle: Kastamonuspor 1966 - Bayburt Grup Özel İdare: 2-0 Sandıklıspor - Dersimspor: 2-3 Van BBSK - Gölcükspor: 2-1 Bergama Belediyespor - Niğde Belediyespor: 0-2 Çorum Belediyespor - 24 Erzincanspor: 2-1 Çine Madranspor - Beylerbeyispor: 0-1 Çatalcaspor - Körfez İskenderunspor: 2-1 Dardanelspor - Manavgatspor: 2-0 Batman Petrolspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-1











