Kaleci Ramazan Aydın Bayburt Grup’ta

Ligin ilk devresinde Büyükçekmece Tepecikspor’un kalesini koruyan Ramazan Aydın, Temsilcimiz Bayburt Grup İl Özel İdarespor’a transfer oldu.

Kaleci Ramazan Aydın Bayburt Grup’ta
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9 sezondur Büyükçekmece Tepecikspor’un kalesini koruyan ve başarılı maçlar çıkararak birçok kez yeşil beyazlı forma ile şampiyonluklar yaşayan Kaleci Ramazan Aydın, Temsilcimiz Bayburt Grup İl özel idare spor’a transfer oldu.

Tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ramazan Aydın, 9 yıl formasını giydiği takımından ayrılmanın zor olduğunu, burada acı tatlı anılarının olduğunu Büyükçekmece Tepecikspor’a ligin ikinci yarısında başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Büyükçekmece Tepecikspor yönetimi ise, uzun yıllar formalarını giydiği Ramazan Aydın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yeni takımında başarı diledi.

Bayburt Grup’un kaleci Ramazan Aydın’la yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

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