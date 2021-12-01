İstanbuldaki Temsilcimiz BAYBURT 1918 FK Yeni hocasıyla anlaştı.

A Takım teknik direktörlük görevine Zeki Ersoy getirildi.

BAYBURTGÜNDEM- İstanbuldaki Temsilcimiz BAYBURT 1918 FK kULÜP Başkan yardımcısı Erdal Yazoğlu ve futbol şubesi sorumlusu Bülent Korkmaz, başarılı teknik adamla yaptığı görüşmenin ardından kendisi ile anlaşma sağlandı.

Alibeyköyspor ve Çengelköyspor’u 3. Lige çıkardı

Kariyerinde Alibeyköyspor ve Çengelköyspor’u 3. Lige çıkarma başarıları bulunan 53 yaşındaki Ersoy, Çıksalınspor, Halide Edip Adıvarspor, Alibeyköyspor, Yeşilköyspor, Kütahyaspor, Çengelköyspor, Uzunköprüspor’da da çalıştı.

Zeki Ersoy ile birlikte yardımcılık görevine de Mehmet Ali Aydın getirildi. Ayrıca Temel Altuntaş da Ersoy’un yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Başarılı teknik adam bugün futbolcularla tanıştıktan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

HABER :Selim Demirer