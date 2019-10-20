İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor 4 .hafta Maçında İstanbul Bulancak sporla yaptığı maçı 2-1 kazanmasını bildi.
TFF Süper amatör 5.Gurupta mücadele eden İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor İstanbul Bulabcaksporu 2-1 yenerek puanını 10’ çıkarttı.
Temsilcimiz 4 haftada 3 Galibiyet 1 beraberlik aldı.1. haftada Feriköysporu 3-2 , 2.haftada Küçükçekmesporu 3-0, 3. Haftada kayaşehirsporla 1-1, 4.Haftada İstanbul Bulancak sporu 2 -1 yenerek 10 puana çıktı.
İstanbul temsilcimiz önümüzdeki hafta Kestanelik sporla karşılaşacak.
İstanbul Bayburt spor Gol krallığında 3 golle Hakan Denizci 2. Sırada yer aldı.
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