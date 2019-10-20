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İstanbul’daki Temsilcimiz 4. Haftayı da Lider olarak kapattı.

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor 4 .hafta Maçında İstanbul Bulancak sporla yaptığı maçı 2-1 kazanmasını bildi.

İstanbul’daki Temsilcimiz 4. Haftayı da Lider olarak kapattı.
20 Ekim 2019 Pazar 14:35

TFF Süper amatör 5.Gurupta mücadele eden İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor İstanbul Bulabcaksporu 2-1 yenerek puanını 10’ çıkarttı.

Temsilcimiz 4 haftada 3 Galibiyet 1 beraberlik aldı.1. haftada Feriköysporu 3-2 , 2.haftada Küçükçekmesporu  3-0,  3. Haftada kayaşehirsporla 1-1,   4.Haftada İstanbul Bulancak sporu 2  -1 yenerek 10 puana çıktı.

İstanbul temsilcimiz önümüzdeki hafta Kestanelik sporla karşılaşacak.

İstanbul Bayburt spor Gol krallığında 3 golle Hakan Denizci 2. Sırada yer aldı.

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