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İstanbul Temsilcimiz Namağlup devam..

İstanbul Bayburt spor ,7.Haftayıda Lider kapattı.

İstanbul Temsilcimiz Namağlup devam..
11 Kasım 2019 Pazartesi 12:15

İstanbul’daki Temsilcimiz 7. Haftayı Gurubunda lider olarak kapattı.

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor 14.30’daki ,Pazargünü  oynadığı maçı 2-1 alarak gurubundaki liderliğini sürdürdü.

TFF Süper amatör 5.Guruptaki İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburt spor 7. Maçınıda Yedikule SK karşısında kıran kırana geçen maçı almasını bildi.

Deplasmanda oynadığı ,Yedikule karşısında ilk yarıda üstün oynadığı maçta ilk golü bulan taraf oldu.Penaltısının verilmediği maçın ikinci yarısında’da bir gol bulan temsilcimiz penaltıdan yediği golün ardından maçı 2-1 tamamladı.

6 Galibiyet 1 beraberlik,Na mağlup ,Temsilcimiz puanını 19’a çıkarttı.

Temsilcimiz haftaya Tunusbağısporla oynayacak.

Etiketler; #İSTANBULBAYBURTSPOR
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