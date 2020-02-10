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İstanbul Temsilcimiz 20. Hafta'da Puan alamadı.

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburtspor 20.haftada puan alamadı.

İstanbul Temsilcimiz 20. Hafta'da Puan alamadı.
10 Şubat 2020 Pazartesi 10:37

İstanbul Temsilcimiz ,İstanbul Bafraspor’a 2-1 yenilerek 20.haftayı puansız kapattı.

Temsilcimiz İstanbul süper amatör 5. Grup’un 20. haftasında ,İstanbul Bafraspora Nurtepe stadında yaptığı maçı puansız kapattı.

İstanbul Bayburt spor en yakın rakibi 2.sıradaki kayaşehirle arasında 4 puan fark var.

İstanbul Bayburtspor , son 2 haftaya Lider  girdi.Lider olarak yolunda emin adımlarla devam ediyor.

Kalanmaçları ,Albayrakspor ve Yenibosnaspor maçları.

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