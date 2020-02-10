İstanbul Temsilcimiz 20. Hafta'da Puan alamadı.

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburtspor 20.haftada puan alamadı.
İstanbul Temsilcimiz ,İstanbul Bafraspor’a 2-1 yenilerek 20.haftayı puansız kapattı.
Temsilcimiz İstanbul süper amatör 5. Grup’un 20. haftasında ,İstanbul Bafraspora Nurtepe stadında yaptığı maçı puansız kapattı.
İstanbul Bayburt spor en yakın rakibi 2.sıradaki kayaşehirle arasında 4 puan fark var.
İstanbul Bayburtspor , son 2 haftaya Lider girdi.Lider olarak yolunda emin adımlarla devam ediyor.
Kalanmaçları ,Albayrakspor ve Yenibosnaspor maçları.
İlgili Galeriler