İstanbul Temsilcimiz 18. Hafta'da Namağlup Lider.

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburtspor namağlup yoluna devam etti.
İstanbul Yedikulesporu 2-1 yenerek namağlup serisine devam etti.
Temsilcimiz İstanbul süper amatör 5. Grup’un 18. haftasında ,İstanbul Yedikule sporla Kağıthane stadında karşılaştı.
İstanbul Bayburt spor son dört haftaya kala puanını 46 ‘ya çıkarttı.
İstanbul Bayburtspor’un gollerini 24.dakikada Selahattin ,64.dakikada ozan aydın kaydetti.Hakan kaydetti.
İstanbul Bayburtspor , son 4 haftaya Namaglup girdi.Lider olarak yolunda emin adımlarla devam ediyor.
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