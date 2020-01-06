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İstanbul Temsilcimiz 15. Hafta'da Namağlup serisine Devam etti.

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburtspor namağlup serisine devam etti. İstanbul Bulancaksporla 2-2 berabere kaldı.

İstanbul Temsilcimiz 15. Hafta'da Namağlup serisine Devam etti.
06 Ocak 2020 Pazartesi 11:38

Temsilcimiz İstanbul süper amatör 5. Grup’un 15. haftasında ,İstanbul Bulancak sporla Bağcılar Mahmutbey stadında karşılaştı.

İstanbul Bayburtspor’un golleri 85. dakikada Tolga’dan gelirken 90’ dakikada Hakan kaydetti. Bayburtspor’da 85. Dakikada Ozan, kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

İstanbul Bayburtspor 2-2 İstanbul Bulancakspor
Akademi Ligi;
Bayburtspor 7-0 Erzincanspor (U15)
Bayburtspor 2-0 Erzincanspor (U16)
Tokatspor 2-1 Bayburtspor (U17)
Erzincanspor 4-1 Bayburtspor (U19)

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