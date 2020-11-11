İstanbul Deplasmanından Puan Çıkmadı..

Misli.com 2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Bayburtözelidarespor bu hafta İstanbul Eyüpsporla karşılaştı.
Misli.com 2.lig Kırmızı gurup 9.hafta maçında Eyüpsporla karşılaştığı maçı ……..
Saat 13.00 de başlayan maçı Lütfullah Aslan,Mehmet Saraç Akpınar,Recep Korkmaz,Mehmet Terece Hakem Dörtlüsü yönetti.
Bayburtözelidarespor ilk onbiri, 15. Emrullah Şalk,77. Uğur Akdemir,53. Bülent Uzun,33. Kemal Tokak,16. Taha Can velioğlu,28. Taşkın İlter,6. Mikail Okyar,8. Muhammed Akarslan,13.Serdar Cansu,10. Onur Eriş,61. Taha Balcı.
Eyüpsporun ilk onbiri, 1. ERHAN ASLAN,3. ömer inan,5. Sinan altınel,6. Pekin köşnek,8. Savaş yorulmaz,10. Yasin hatipoğlu,14. Şamil başaran,23. Taha yavuz yılmaz,24. Deniz solmaz,29. Nezir özer,61. Salih seyis
Saat 13.00 de başlayan maçın ilk yarısında Eyüpspor 31.dakikada attığı 1 golle öne geçti.Maçın ilk yarısı Eyüpsporun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci Eyüpspor’un baskılı oyunu ile başladı. 71. Dakikada Eyüpspor Muhammet Akarslan’ın kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.
Deplasmanda aldığı yenilgiyle düşme hattı potasına giren Bayburt Özel İdarespor 14 Kasım Cumartesi günü Genç Osman Stadyumunda Tarsus İdman Yurdu ile mücadele edecek.
Haftanın maç sonuçları:
Eyüpspor – Bayburt Özel İdarespor 2 – 0
Tarsus – Elazığspor 1 – 2
Etimesgut – Turgutluspor 2 – 1
FK Vanspor – Mamak 3 – 0
1922 Konyaspor – Serik Belediyespor 1 – 1
Kastamonuspor – Karabükspor 1 – 0
Kırklarelispor – Pendikspor 1 – 0
Sakaryaspor – Bodrumspor 2 – 6
Karacabey Belediyespor – Sivas Belediyespor 4 – 0
Pazarspor – Kirsehir Belediyespor (Ertelendi)
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş