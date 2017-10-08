İstanbul Deplasmanından bir puan ..

Bayburt Grup Özel İdare, 7. Hafta karşılaşmasında İstanbul deplasmanından 1 puan çıkardı.
Bayburt Grup Özel İdare, 7. Hafta karşılaşmasında İstanbul deplasmanından 1 puan çıkardı. Maçın son anlarına 2-1 yenik giren Bayburt Grup, 90. dakikada attığı golle maçtan 1 puan çıkarabildi.
Vefa Stadı’nda Burak Olcar’ın yönetimiyle saat 15.00’te başlayan maçta Halide Edip Adıvar Spor Kulübü ile karşılaşan Bayburt Grup Özel İdarespor maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Halide Edip Adıvar Spor Kulübünün gollerini 13. dakikada İsmet Altunkan, 55. Dakikada Uğur İmir, temsilcimizin gollerini ise 24’te Nazif Şener, 90’da Ali Koçak kaydetti. 2-2 sona eren maçın ardından Bayburt Grup puanını 9’a yükseltti. Bayburt Grup, 8. Hafta maçında 12 Bingölspor’u ağırlayacak.
Haftanın maç sonuçları
Halide Edip Adıvar SK 2 – 2 Bayburt Grup Özel İdare
Orhangazi Belediyespor 1 – 1 Yomraspor
Erzin Belediyespor 0 – 2 Bayrampaşa
Yeni Altındağ Bld. 0 – 2 Manisa BBSK
Ofspor 1 – 0 Kozan Belediyespor
Bergama Belediyespor 0 – 4 Ofspor
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