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İstanbul Deplasmanından bir puan ..

Bayburt Grup Özel İdare, 7. Hafta karşılaşmasında İstanbul deplasmanından 1 puan çıkardı.

İstanbul Deplasmanından bir puan ..
08 Ekim 2017 Pazar 11:00
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
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Bayburt Grup Özel İdare, 7. Hafta karşılaşmasında İstanbul deplasmanından 1 puan çıkardı. Maçın son anlarına 2-1 yenik giren Bayburt Grup, 90. dakikada attığı golle maçtan 1 puan çıkarabildi.

 Vefa Stadı’nda Burak Olcar’ın yönetimiyle saat 15.00’te başlayan maçta Halide Edip Adıvar Spor Kulübü ile karşılaşan Bayburt Grup Özel İdarespor maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Halide Edip Adıvar Spor Kulübünün gollerini 13. dakikada İsmet Altunkan, 55. Dakikada Uğur İmir, temsilcimizin gollerini ise  24’te Nazif Şener, 90’da Ali Koçak kaydetti. 2-2 sona eren maçın ardından Bayburt Grup puanını 9’a yükseltti. Bayburt Grup, 8. Hafta maçında 12 Bingölspor’u ağırlayacak.

Haftanın maç sonuçları

Halide Edip Adıvar SK   2 – 2  Bayburt Grup Özel İdare

Orhangazi Belediyespor       1 – 1  Yomraspor

Erzin Belediyespor    0 – 2  Bayrampaşa

Yeni Altındağ Bld.     0 – 2  Manisa BBSK

Ofspor 1 – 0  Kozan Belediyespor

Bergama Belediyespor   0 – 4  Ofspor

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