İSTANBUL DEPLASMANINDA PUAN ALAMADIK

Bayburt Özel İdarespor ligde 17. maçında deplasmanda Pendik sporla yaptığı mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.
Maçın ilk yarısının başlarında 8. Dakikada ev sahibi Pendik spor Berat Ali Genç’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu skor ilk 45 dakikada değişmedi ve Pendik spor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Pendik spor 49. Dakika penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Göksu Türkdoğan farkı ikiye çıkardı 2-0.
Kalan dakikalarda her iki takım geliştirdiği ataklarda gol bulamadı ve maçın 90 dakikası Pendik spor’un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Pendik spor puanını 19’a çıkarırken, Bayburt Özel İdarespor 14 puanla 19. sıradaki yeri değişmedi.
Bayburt Özel İdarespor 10 Aralık Pazar günü Kırklareli sporl’a deplasmanda mücadele edecek.
Haftanın maç sonuçları:
Pendikspor – Bayburt Özel İdare Spor 2 -0
Bodrumspor – Turgutluspor 4 -1
Kırklarelispor – Tarsus İdman Yurdu 1 -1
Mamak FK – Serik Belediyespor 2 – 1
Pazarspor – 1922 Konyaspor 2 – 0
Sakaryaspor – Kastamonuspor 0 – 2
Van Spor – Eyüpspor 1 – 2
Sivas Belediyespor – Elazığspor 1 – 2
Kırşehir Belediyespor – Kardemir Karabükspor 4 – 0
Karacabey Belediyespor – Etimesgut Belediyespor 1 – 1