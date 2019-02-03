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İstanbul Baybutspor Şampiyon

İstanbul 1.amatör sekizinci gurupta mücadele eden İstanbul Bayburtspor 43 puanla Şampiyonluğu göğüsledi.

İstanbul Baybutspor Şampiyon
03 Şubat 2019 Pazar 17:08

İstanbul Bayburtspor Kağıthane Belediyesİ  yahya kemal sahasında maça çıkan ekibimiz, Sarıyer F.SM Maçında ilk yarıya çok hızlı başladı.İlk yarı 2-0 sona erdi.İkinci yardada üstünlüğü sürdüren İstanbul Bayburtspor 4-0 lık sokarla maçı kazanarak Şampiyonluğunu ilan etti.

Bayburtlu Taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği maça,Bayburt’tan ve İstanbuldan çok sayıda seyirci katıldı.Maç sonunda Şampiyonluğunu ilan eden İstanbul Bayburtspor Gurbetteki Şampiyonumuz oldu.

Doğukan Aslan 8.Gurubun Gol kralı oldu.

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