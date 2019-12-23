 ﻿

İstanbul Bayburtspor’un Yeni Menejeri Arnoldo Olivera

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburtspor,ünlü Menejer, Arnaldo Oliviera’ya anlaştı.

İstanbul Bayburtspor’un Yeni Menejeri Arnoldo Olivera
23 Aralık 2019 Pazartesi 16:18

İstanbul Bayburtspor’ Menejer olarak alınan Oliviera İstanbul Bayburtspora çok iyi futbolcular kazandırma sözü verdi.

Şükrü Yazoğlu yaptığı açıklamada:

Arnoldo Oliveranın bizim takımı seçmesinin sebebi, İstanbul Bayburt spor’un geleceğin futbol akademisi olma yolunda büyük adımlar atmasıdır dedi .

Arnoldo Olivera Bu takımla İstanbul Liglerinde çok güzel işler yapacaktır. Eski Fenerbahçeli Lugano ve bir çok ünlü futbolcunun hala menajerliğini yapıyor. Takıma çok faydalı olacak dedi.

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
ESKİ MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK VALİ CÜNEYT EPCİM’İ ZİYARET ETTİ
Sonraki Haber
Bayburt Üniversitesi Basketbol Erkek Takımı, İkinci Oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.