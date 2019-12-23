İstanbul Bayburtspor’un Yeni Menejeri Arnoldo Olivera

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburtspor,ünlü Menejer, Arnaldo Oliviera’ya anlaştı.

İstanbul Bayburtspor’ Menejer olarak alınan Oliviera İstanbul Bayburtspora çok iyi futbolcular kazandırma sözü verdi.

Şükrü Yazoğlu yaptığı açıklamada:

Arnoldo Oliveranın bizim takımı seçmesinin sebebi, İstanbul Bayburt spor’un geleceğin futbol akademisi olma yolunda büyük adımlar atmasıdır dedi .

Arnoldo Olivera Bu takımla İstanbul Liglerinde çok güzel işler yapacaktır. Eski Fenerbahçeli Lugano ve bir çok ünlü futbolcunun hala menajerliğini yapıyor. Takıma çok faydalı olacak dedi.