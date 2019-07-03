İstanbul Bayburtspor Metin Aydemir anlaşması resmiyet kazandı.

İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden İstanbul Bayburtspor geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli teknik adam Metin Aydemir ile resmi sözleşmeyi başkan Bünyamin Yazoğlu’nun ofisinde imzaladı.

Aydemir: Hedefimiz şampiyonluk

İmzanın ardından sitemize açıklama yapan Aydemir, Çok büyük hedefleri olan bir camiaya geldim. Hazırlıklarımıza başlamak için sabırsızlanıyoruz. Anlaşma sağladığımız futbolcularımızla beraber halen görüşme yaptığımız futbolcular da var. Kısa süre içerisinde transfer çalışmalarımızı tamamlayıp çalışmalarımıza başlayacağız. Başkanımız Bünyamin Yazoğlu ve yönetim kurulu üyelerine destekleri için teşekkür ediyorum dedi. Taraftarlara da seslenen Aydemir, Başkanımız ve yönetim kurulumuzun hedefleri çok büyük. Biz de bu yönde bir kadro kurup şampiyonluk için savaşacağız. Biz sahada mücadele verirken taraftarlarımızı da tribünlerde görmek istiyoruz.dedi.

Aydemirin ekibi de belli oldu.

Teknik sorumlu Metin Aydemirin yardımcılığını Temel Altuntaş yaparken kaleci antrenörü de Necdet Güngör oldu.