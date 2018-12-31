İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburtspor şampiyonluk yolunda avantaş yakaladı.
İstanbul 1. Amatör Lig 8. Grup 14. hafta maçında İstanbul Bayburtspor lider Merterspor’u konuk etti. Şampiyonluğu direkt etkileyecek maçta kazanan İstanbul Bayburtspor oldu ve şampiyonluk yolunda avantajlı duruma geldi.
Nurtepe Stadında oynanan maçı 4-1 kazanan İstanbul Bayburtspor maç eksiği ile puan farkını 2ye düşürürken kalan 4 maçını kazanması halinde Süper Amatör Lige yükselecek. Ligi ikinci sırada bitirecek takım ise Süper Amatör Ligde play off oynayacak.
Haber :Selim Demirer