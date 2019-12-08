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İstanbul Bayburtspor haftayı 1 puanla kapattı.

İstanbuldaki temsilcimiz,İstanbul Bayburtspor ,11.Haftayı da Lider kapattı.

İstanbul Bayburtspor haftayı 1 puanla kapattı.
08 Aralık 2019 Pazar 16:48

İstanbul Temsilcimiz,Yenibosnasporla oynadığı maçın ilk yarısını golsüz bitirdi.İkinci yarıdada tutuk bir futbol oynayan temsilcimiz maçı berabere tamamladı.

İstanbul Bayburtspor,Yenibosnaspor maçını hakemleri,Muhammet Dursun,yardımcı hakemler,Tugay can Tekşen ve Erhan yıldız üçlüsüydü.

Maçın ilk yarısında tutuk bir futbol ortaya koyan İstanbul temsilcimiz,ikinci yarıda da gol bulamadı ve maçı 0-0 berabere kapattı.

İstanbuldaki temsilcimiz,İstanbul Bayburtspor ,11.Haftayı 1 pan alarak puanını 29’a yükseltti.

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